Феттель стал победителем гонки Формулы-1 в Сингапуре, Квят – 15-й

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель стал победителем гонки 15-го этапа Формулы-1 – Гран-при Сингапура. Для 32-летнего немца эта победа стала 53-й в карьере и первой – в сезоне.

Еще один гонщик итальянской команды, 21-летний монегаск, Шарль Леклер финишировал вторым, а замкнул тройку лидеров голландец из "Ред Булла" Макс Ферстаппен. Впервые в сезоне ни один пилот "Мерседеса" не попал на подиум.

В очках также финишировали: 4-й – Льюис Хэмилтон, 5-й – Валттери Боттас (оба – "Мерседес"), 6-й – Александр Албон ("Ред Булл"), 7-й – Ландо Норрис ("Макларен"), 8-й – Пьер Гасли ("Торо Россо"), 9-й – Нико Хюлкенберг ("Рено"), 10-й – Антонио Джовинацци ("Альфа-Ромео").

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят занял 15-е место. Кими Райкконен ("Альфа-Ромео") после столкновения с Квятом гонку продолжить не смог. Также до финиша не добрались Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт") и Джордж Расселл ("Уильямс").

