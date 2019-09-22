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Газовые споры 1 час назад

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22 сентября 201921:21 Наиля Аскер-Заде

У Киева почти не осталось шансов развязать новую "газовую войну"

У Киева почти не осталось шансов развязать новую "газовую войну"

В Брюсселе состоялись переговоры с Киевом по газу. Делегации от России, Украины и Евросоюза разъехались, встретившись лишь на 40 минут. Как это было?

Отправляясь в Брюссель на переговоры, украинская делегация посчитала, что имеет достаточно козырей на руках, чтобы диктовать свои условия. В хранилищах накоплены почти 20 миллиардов кубометров газа — это необходимый минимум для прохождения отопительного сезона. Плюс некое соглашение о покупке 450 миллионов кубометров от неназванного поставщика.

Глава "Нафтогаза" Коболев — в темных очках на голливудский манер. Но как бы ни пытался Киев закрывать глаза на газовые проблемы, отопительный сезон уже на носу.

Россия предлагает скидку в 25%, но Киев уже пятый год упорно выбирает российский же газ по более высокой цене у европейцев.

- Тот импорт, который осуществляет Украина сегодня от европейцев, мы готовы поставлять напрямую, — сказал министр энергетики РФ Александр Новак.

- А что они ответили?

- Наши коллеги приняли к сведению и попросили время для того, чтобы изучить этот вопрос. Им важна эффективность. Мы ее готовы показать.

Спустя сутки Киев неожиданно ответил, что готов к прямым поставкам.

"Российская сторона поднимала вопрос о прямой поставке газа на Украину. И мы договорились, что дальнейший разговор должен основываться на рыночных отношениях, то есть цена на газ должна быть рыночной, исходя из тех трендов, которые есть на европейском рынке. При этом закупки могут быть не только у "Газпрома", — заявил Алексей Оржель, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины.

Киев планирует рассмотреть возможность импорта ресурса. Оржель добавил, что закупки могут быть совершены не только у "Газпрома". Он сообщил, что в РФ есть другие поставщики, которые могут продавать газ.

1393 дня — ровно столько прожили Украинцы без российского агрессивного газа. Но теперь, Киев, видимо, готов пожертвовать энергетической независимостью, потому что ему нужны газ и транзитный контракт, ведь это — миллиарды долларов прибыли в бюджет проблемной украинской экономики.

Старый договор истекает 1 января. За пару дней до встречи — удар по позициям Москвы от Люксембургского суда по иску поляков. "Газпром" неожиданно потерял возможность использовать часть мощностей газопровода Opal.

Тем не менее глава газового гиганта Миллер на встрече — в отличном настроении. Скоро здесь начнутся трехсторонние переговоры по газу. Участникам предлагают горячий кофе со сливками, а также черный чай. Со стороны Украины во встрече будут участвовать министр Оржель, а также представители "Нафтогаза". Со стороны России — министр Александр Новак и глава "Газпрома" Миллер.

ЕС в переговорах не просто третейский судья, но и заинтересованная сторона. Более трети газа, поставляемого в Европу, идет из России. Еврокомиссар Марош Шефчович еще до переговоров предложил заключить новый контракт на десять лет с объемом прокачки в 60 миллиардов кубометров в год. Именно на этом настаивает и Украина.

А накануне они объявили и тариф на транзит. Чем больше газа пойдет по украинской трубе, тем дешевле это будет обходиться России.

"Украинцы приветствуют это предложение, что касается российской стороны, хочу отметить, что они его позитивно восприняли. Будущее транзитное соглашение должно быть основано на законах ЕС", — заявил Шефчович.

В подкрепление своих позиций Киев накануне заговорил о выделении из монополиста — "Нафтогаза" — оператора по газотранспортной системе. Так, "Газпром" якобы сможет вести отдельные переговоры о будущем транзите с компанией-оператором, а спор по действующим контрактам продолжать в судах с "Нафтогазом".

"Мы видим риски, поскольку это требует большой работы, связанной с сертификацией независимого оператора", — отметил Александр Новак.

Иными словами, для того, чтобы мечта Киева о новом договоре стала реальностью, уже с 1 января на Украине должен заработать новый энергетический регулятор по европейским законам. В случае, если этого не произойдет, российская сторона предлагает продлить ныне действующий транзитный договор.

"Мы можем на любой период продлить — на месяц, два, на несколько месяцев — в зависимости оттого, как наши коллеги будут готовы", — сказал Александр Новак.

Но есть еще одно условие: Россия настаивает на отказе от исполнения решения Стокгольмского арбитража. "Газпром" и "Нафтогаз" уже не первый год выясняют отношения в суде. Москва предлагает Киеву заключить мировое соглашение.

"Мы поставили в очередной раз вопрос по Стокгольму. Это очень важный для нас вопрос. Должен быть восстановлен баланс интересов сторон на транзиты в контракте по поставке газа", — заявил Алексей Миллер.

Тем временем Россия успешно реализует проекты газопроводов в обход Украины. За день до переговоров был подписан контракт на новую часть "Турецкого потока" через Болгарию в Сербию и другие страны юга Европы. Но успеют ли достроить эту нитку к 1 января — большой вопрос.

- У России есть план "Б", как мы будем отправлять наш газ в Европу?

- У нас есть план "Б" и план "Х", — заверил Миллер.

Конечно, есть еще "Северный поток-2". Но на его пути стоят Дания и ее отказ давать добро на строительство. Так есть ли шанс запустить трубопровод в новом году?

"Датский участок достаточно короткий, и сроки строительство составляют всего около пяти недель, поэтому, конечно, шанс есть", — сказал Алексей Миллер.

В этом году "Газпром" формирует рекордные запасы в Европе — более 11 миллиардов кубометров. В подземные хранилища уже закачан газ в объемах, необходимых для того, чтобы спокойно обойтись без украинского контракта. При таких раскладах шансов развязать новую "газовую войну" у Киева почти не осталось.

Текст: "Вести недели"

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