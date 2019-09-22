Наушники и невнимательность: появилось видео столкновения автобусов в Израиле

Девять человек получили травмы в результате аварии с участием автобусов в израильском городе Бейтар-Илит, расположенном на западном берегу реки Иордан. Инцидент произошел в минувший четверг, 19 сентября, однако видео было опубликовано только сейчас.

Как сообщают местные СМИ, водитель автобуса отвлекся на наушники и прозевал перекресток с круговым движением. В тщетной попытке избежать столкновения с микроавтобусом он свернул вправо и выехал на тротуар, где едва не раздавил пешеходов, среди которых была женщина с младенцем в коляске.

Затем маршрутное транспортное средство помчалось вдоль улицы, ломая деревья. В итоге оно доехало до остановки, где в тот момент находились пассажиры, и врезалось в другой автобус.

Уточняется, что наиболее серьезно пострадали 15-летняя девочка с повреждениями головы, состояние которой оценивается как тяжелое, и 19-летний молодой человек, получивший травмы средней степени тяжести. Все травмированные находились в салоне автобуса.