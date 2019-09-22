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22 сентября 201918:10

После Brexit Лондон усилит санкционное законодательство

EPA

Министр иностранных дел Соединенного Королевства Доминик Рааб анонсировал изменения во внешней политике страны после выхода из Евросоюза 31 октября этого года. Министр Рааб написал в газете Sunday Telegraph, что Великобритания примент санкции против преследователей журналистов и политических активистов в других странах.

"Душителям свободы" грозят запрет на въезд в Великобританию, заморозка активов и счетов, пишет ТАСС.

Газета считает, что новые ограничения затронут и тех, кто, по мнению Лондона, причастен к отправлению семьи Скрипалей весной прошлого года в Солсбери.

Премьер-министр Борис Джонсон и глава МИД Доминик Рааб поднимут эту тему на предстоящей в ближайшие дни сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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