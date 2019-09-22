После Brexit Лондон усилит санкционное законодательство

Министр иностранных дел Соединенного Королевства Доминик Рааб анонсировал изменения во внешней политике страны после выхода из Евросоюза 31 октября этого года. Министр Рааб написал в газете Sunday Telegraph, что Великобритания примент санкции против преследователей журналистов и политических активистов в других странах.

"Душителям свободы" грозят запрет на въезд в Великобританию, заморозка активов и счетов, пишет ТАСС.

Газета считает, что новые ограничения затронут и тех, кто, по мнению Лондона, причастен к отправлению семьи Скрипалей весной прошлого года в Солсбери.

Премьер-министр Борис Джонсон и глава МИД Доминик Рааб поднимут эту тему на предстоящей в ближайшие дни сессии Генеральной Ассамблеи ООН.