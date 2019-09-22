Чарли Роули не получит миллиона фунтов от России

Отравившийся неизвестный веществом британец не сможет получить миллион фунтов с России. Так в российском посольстве в Лондоне отреагировали на новости о судебном иске, который планирует подать британец Чарльз Роули, отравившийся летом 2018 года в Эймсбери неким нервно-паралитическим веществом. Это невозможно в силу принципа суверенного равенства. По нему ни Россия неподсудна Британии, ни наоборот, цитирует пресс-службу диппредставительства РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что Роули нанял адвоката и намерен в исковом заявлении указать сумму в 1 миллион фунтов стерлингов (более 80 миллионов рублей). Как сообщает адвокат Роули, его клиент по-прежнему страдает от побочных эффектов, вызванных отравлением.

Чарльз Роули и его подруга Дон Стерджес были обнаружены летом прошлого года на улице Эймсбери (в 10 километрах от Солсбери, где за несколько месяцев до этого при схожих обстоятельствах были обнаружены бывший советский офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь). Стерджес скончалась в больнице, позднее полиция при обыске дома Роули обнаружила емкость с нервно-паралитическим веществом "новичок". Ответственность за инцидент британские власти возложили на Россию. В Москве отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила под контролем Организации по запрещению химоружия.

В посольстве поддержали желание Роули установить истину и найти виновных в отравлении британцев. По-прежнему неизвестно, где и когда он обнаружил флакон с нервно-паралитическим веществом. Имеет ли этот флакон отношение к инциденту в Солсбери с отравлением Скрипалей? Если да, то почему он был найден в запечатанном и разобранном виде?

До сих пор российской стороне не удалось добиться от Лондона адекватных ответов, отметили в посольстве.