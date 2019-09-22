Японский журналист, которого обокрали в Питере, рассказал о помощи россиян

Японский журналист Юити Онода рассказал, как ему помогли выжить петербуржцы. Мужчина приехал посмотреть Северную столицу и встретиться со знакомой. В Эрмитаже у Юити вытащили кошелек. Сотрудники банка позвонили на горячую линию банка, и преступники не смогли добраться до счетов японца.

Далее журналист поехал в полицию, таксист, узнав о пропаже, довез его бесплатно. Кассирша подарила два билета на автобус.

В России, разумеется, есть преступность, но люди очень сочувствуют чужим неприятностям и готовы прийти на выручку, передает РИА Новости.