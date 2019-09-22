Серия А. "Рома" в меньшинстве переиграла "Болонью", "Наполи разгромил "Лечче"

В матче четвертого тура итальянской серии А "Рома" на поле стадиона "Ренато Далль'Ара" переиграла "Болонью" со счетом 2:1. Римляне доигрывали встречу в меньшинстве – вторую желтую карточку на 85-й минуте получил Джанлука Манчини.

У победителей встречи голами отметились Александар Коларов (49-я минута) и Эдин Джеко (90+4), забивший с передачи Лоренцо Пеллегрини, а у хозяев поля единожды отличился Никола Сансоне (54), реализовавший пенальти.

В параллельной игре "Наполи" на выезде разгромил "Лечче" (4:1) благодаря дублю Фернандо Льоренте (28, 82), а также голам Лоренцо Инсинье (40, пенальти) и Фабиана Руиса (52).

"Сампдория" одержала первую победу в сезоне, переиграв "Торино" с минимальным счетом – 1:0. Победный мяч на свой счет записал Маноло Габбьядини.

После четырех матчей чемпионата Италии "Наполи" с девятью очками занимает третье место в турнирной таблице, а "Рома" расположилась строчкой ниже, имея в активе на одно очко меньше.