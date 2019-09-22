Российский борец Садулаев стал четырехкратным чемпионом мира

Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев завоевал золотую медаль в весовой категории до 97 кг на чемпионате мира, который проходил в столице Казахстана городе Нур-Султан.

В финале соревнований 23-летний Садулаев одержал победу над олимпийским чемпионом 2012 года Шарифом Шарифовым из Азербайджана. Бронзовые медали достались американцу Кайлу Снайдеру и Магомедгаджи Нурову из Северной Македонии.

Стоит отметить, что для Садулаева, который принес России лицензию на Олимпийские игры 2020 года в Токио, это золото на мировых первенствах стало четвертым. Ранее он первенствовал в 2014, 2015 и 2017 годах.