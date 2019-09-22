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22 сентября 201919:03

В Москве женщин и ребенка травмировало поваленной ветром частью дерева

Разгулявшийся в Москве ветер повалил несколько деревьев.

По информации канала М24, большое дерево упало на Бутырском валу, оборвав ЛЭП и затруднив движение транспорта. Однако префектура Северного административного округа эту информацию отрицает, передает РИА Новости.

На Ташкентской улице ветер сломал ветви дерева, ушибы получили две женщины и ребенок. Речи об угрозе здоровья не идет, одну из пострадавших могут госпитализировать, передает "Интерфакс".

Порывы ветра достигают 19 метров в секунду. По прогнозу Гидрометцентра, порывистый ветер сохранится до вечера понедельника.

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