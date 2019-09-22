"Арсенал" и "Урал" сыграли вничью в матче 10-го тура чемпионата России

В матче десятого тура российской премьер-лиги тульский "Арсенал" на поле домашнего стадиона сыграл вничью с екатеринбургским "Уралом" – 1:1. У хозяев поля мяч забил Роберт Бауэр (25-я минута), а у гостей отличился Рафал Аугустыняк (48).

Подопечные Дмитрия Парфенова на 76-й минуте получили шанс выйти вперед, но полузащитник Отман Эль-Кабир не реализовал пенальти, послав мяч с точки выше ворот соперника.

В активе "Урала" и "Арсенала" по 14 очков, они делят шестое место в турнирной таблице. В следующем туре чемпионата России екатеринбуржцы 29 сентября примут московский ЦСКА, а "оружейники" в тот же день на выезде сыграют с "Краснодаром".