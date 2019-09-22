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Политическая нестабильность в Венесуэле 19 минут назад

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22 сентября 201922:11

Вместо Нью-Йорка Мадуро поедет в Москву

Вместо Нью-Йорка Мадуро поедет в Москву

Автор: Дмитрий Киселёв

Громкий скандал в Венесуэле. Страна еще не оправилась от попытки госпереворота, устроенного оппозицией при поддержке США в начале года, теперь же выясняется, что глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо, объявивший себя в конце января временным президентом страны, тесно связан не только с США и властями Колумбии, но и с наркоторговцами. Фотоснимки и видеокадры, доказывающие этот факт, представил министр коммуникаций Венесуэлы Хорхе Родригес. И пояснил, что преступники из наркокартеля, с которыми встречался Гуайдо, разыскиваются Интерполом. Генпрокуратура Венесуэлы начала расследование.

Реакция из США последовала быстро. Им плевать. Зампомощника госсекретаря США Кэрри Филипетти заявила буквально следующее: "Мы не беспокоимся о возможных связях Хуана Гуайдо с наркоторговцами".

Такая моральная всеядность американцев давно никого не удивляет. Это к вопросу о размывании границ допустимого. Сотрудничать с террористами, наркоторговцами, коррупционерами или кровавыми диктаторами — норма внешней политики США. Лишь бы такие союзники верой и правдой служили интересам Америки.

Автор: Стас Натанзон

Район Петаре. Это баррио называют самым опасным местом на планете. В хороший день здесь убивают человек 30. В плохой — больше 100. В общем, в среднем по человеку каждые 20 минут.

Барриос — трущобы Каракаса — и до американской блокады жили крайне бедно. Теперь еще и голодно. В одной из хижин в баррио живут 12 человек, 8 детей. Лампочка — одна на все жилища — и то считается роскошью. Стоит, как вся месячная зарплата.

По соседству недавно приютили Хеана Карлоса с мамой. Мальчику 9 лет. Он приехал — к доктору. Не из-за сломанной руки. У Хеана — рак мозга. Оперировать нечем. "Меня не кладут на операцию, потому что у них нет иглы. Они пытались где-нибудь раздобыть иголку. Они всюду пытались ее найти, чтобы можно было меня зашить", — рассказал Хеан.

Медикаменты и многое другое в Венесуэле окончательно пропали из-за американских санкций. США заморозили те деньги, на которые страна закупала лекарства и оплачивала дорогостоящие операции за границей. В аптеках из лекарств — практически только спиртосодержащие жидкости для дезинфекции ран. Бесплатные таблетки раздают прямо в президентском дворце. Нам показывают хранилище, его оберегают, как стратегический запас.

Комната прямо в президентском дворце Николаса Мадуро. Здесь хранятся лекарства. Сюда их привозят каждую неделю. И здесь запасы на 3-4 месяца.

"Мы ведем очень тяжелую экономическую войну. На нас давят финансово, зажимают нашу торговлю. Против нас введена тотальная финансовая, торговая, энергетическая блокада. И нам приходится меняться, приспосабливаться к новой ситуации", — заявил Николас Мадуро, президент Венесуэлы.

- Как вы собираетесь справиться с ситуацией, если картошка стоит доллар за килограмм, а зарплата — 10 долларов в месяц?

- Так, как я вам объяснил. Мы запустили программу поддержки занятости, защиты дохода. Специальная программа, которую мы назвали "Мясо для Родины", которая помогает более чем шести миллионам семей. И у нас есть программа, которая адресно доставляет продукты еще в 6 миллионов мест, — сказал Мадуро.

По всей стране теперь — бесплатные столовые. "Жители Венесуэлы выживают с помощью кухонь, куда можно приходить и бесплатно поесть.

В условиях галопирующий на сотни процентов в месяц инфляции страна неформально перешла на доллары. Их принимают даже в больших супермаркетах.

Вслед за санкциями Венесуэла в любой момент ожидает вторжения. На границе с Колумбией — военные учения.

- В Венесуэле будет война?

- Венесуэла хочет жить в мире. Но стратеги, эти экстремисты и "ястребы" в Вашингтоне давно выбрали Колумбию как плацдарм для военного конфликта против Венесуэлы. Это мы им не позволим. Но мир должен знать, что в Колумбии расположены 7 американских военных баз, которые угрожают безопасности всей Латинской Америки, но больше всего Венесуэле, — отметил Мадуро.

На защите Венесуэлы не только военные. Валентин Сантана — один из лидеров боевых групп района трущоб. Их называют "коллективос". Вооружены не хуже полиции. Валентин и его бригада демонстрируют свой арсенал.

Под присмотром коллективос районы трущоб остаются на стороне действующего президента. Здесь даже граффити на стенах говорит, что добро должно быть с кулаками. Лидер оппозиции, назвавший себя полгода назад временным президентом Венесуэлы, Хуан Гуайдо американские санкции приветствует. Но разговоры сейчас — о его связях с колумбийскими кокаиновыми картелями.

На этих фото он в позирует с известными наркоторговцами Хаиро Дураном по прозвищу Эль Менор. А это Альберто Лобо известный полиции как Брат.

"С членами правительства просто никто не хочет фотографироваться. Поэтому они не знают, как это бывает. Я не спрашиваю личное дело у людей, когда они подходят со мной фотографироваться", — сказал Гуайдо.

Сделаны фотографии явно не в людном месте. И у одного из наркоторговцев — оружие на бедре. Позже выяснилось, что таких фото много. Вот Гуайдо обнимается с колумбийским авторитетом по прозвищу Бедный Патрон и садится к нему в машину. Именно колумбийские наркокланы, рассказывает нам Мадуро, могли быть непосредственными организаторами покушения на него.

Год назад во время выступления президента атаковали с помощью дрона. Оказывается, попытки физического устранения были и после.

"После этого покушения мы предотвратили еще несколько попыток убить меня. Все они были организованы в Колумбии. И с одобрения Вашингтона. Очень жаль, что они начали использовать чисто криминальные методы и пробуют совершить политическое убийство, чтобы убрать президента", — сказал Мадуро.

Но сдаваться Николас Мадуро не собирается. В будущем году обещает провести новые выборы в Национальную ассамблею, которые должны положить конец попыткам политического двоевластия. И, уже уходя, вспоминает сказать самое главное: он не полетит на Генассамблею ООН в Нью-Йорк. С большим удовольствием уже скоро поедет в Москву.

Текст: "Вести недели"

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