Bloomberg сообщил о возможной ратификации Москвой Парижского соглашения по климату

Россия может ратифицировать Парижское соглашение по климату уже в понедельник, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Ратификация может совпасть с саммитом ООН по мерам в области изменения климата. Ожидается, решение может быть принято постановлением правительства, минуя обязательное голосование в Государственной думе.

В конце июня президент России Владимир Путин заявил, что Россия в ближайшее время перейдет к ратификации Парижского соглашения по климату. Он назвал эту тему для нашей страны очень актуальной. Как известно, климат в России меняется в два раза быстрее, чем на планете в целом.