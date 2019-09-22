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22 сентября 201920:00

"Авангард" переиграл "Куньлунь", у Войнова и Шумакова 6 очков на двоих

ХК "Авангард"

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) омский "Авангард" на льду арены имени Юрия Ляпкина в Балашихе обыграл пекинский "Куньлунь Ред Стар" со счетом 5:2.

У победителей встречи дубль оформил Вячеслав Войнов (9-я и 42-я минуты), а также по разу отличились Тейлор Бек (23), Евгений Грачев (37) и Сергей Шумаков (58), а у гостей отличились Спенсер Фу (14) и Джейк Челиос (60).

Шумаков, помимо гола, записал на свой счет две голевые передачи, а Войнов – одну результативную передачу.

Войнов, помимо гола, записал на свой счет голевую передачу, а его одноклубник Сергей Шумаков отметился двумя передачами.

"Авангард" одержал вторую победу кряду и с 13 очками занимает второе место в Восточной конференции, а "Куньлунь" в ней же расположился на десятой строчке, имея в активе семь очков. В следующем матче "регулярки" омичи 28 сентября сыграют со "Спартаком", а пекинцы двумя днями ранее встретятся с "Нефтехимиком".

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