Точку в споре "Транснефти" с "Роснефтью" поставит правительство

В "Транснефти" считают справедливым, что точку в ее споре с "Роснефтью" о том, как определять качество нефти в трубопроводе, поставит правительство. Об этом "России 24" рассказал Николай Токарев.

У компаний разошлись мнения по этому вопросу после скандала с загрязнением трубопровода "Дружба". "Роснефть" предлагает установить независимый контроль, "Транснефть" выступает за передачу приемных пунктов под контроль ее специалистов.

"Решение принято, вопрос будет рассматриваться в правительстве, это его прерогатива. Мы свою позицию изложили и не меняем, не собираемся критиковать позицию оппонентов. Я считаю, что мы свои аргументы достаточно подробно и развернуто представили. Они, на мой взгляд, более убедительны и правильны. Решение и вердикт за правительством", — сообщил Николай Токарев.