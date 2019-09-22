Тема:

Конфликт между США и Ираном 46 минут назад

Новости Политика

Все видео этой рубрики
22 сентября 201921:44 Денис Давыдов

США усиливают группировку на Ближнем Востоке и подбирают ключи к Калининграду

США усиливают группировку на Ближнем Востоке и подбирают ключи к Калининграду

Сиротливый флагшток, на котором флаг не висит уже 39 лет. Ровно столько пустует и здание посольства Ирана в Вашингтоне. Только ближневосточные узоры напоминают, кто когда-то работал на Массачусетс-авеню. Двери закрыли, вывеску сняли. Но вот что с фасада не убрали, так это огромные допотопные камеры видеонаблюдения, которые сейчас уже, конечно, устарели, висят без дела, но в 70-х снимали, как сюда приезжали Элизабет Тейлор, Фрэнк Синатра, и, конечно, в особняк к иранцам захаживали американские политики поговорить.

Скоро 40 лет, как нет между странами дипотношений. Вашингтон и Тегеран сейчас друг для друга — пожалуй, самые ненавистные оппоненты на свете. Обмен любезностями — в основном через медиа, и здесь, конечно, американская пропаганда преуспела.

Журналист много жестикулирует, показывая на юг, на север, на разрушенные хранилища. Предполагаемая траектория полета ракет, которые, вероятно, произведены в Иране. Все это ни что иное, как голословные обвинения.

"Президент одобрил размещение Вооруженных сил США, которые будут носить оборонительный характер и в основном будут сосредоточены на противовоздушной и противоракетной обороне. Мы также будем работать над ускорением поставок военного оборудования в Саудовскую Аравии и ОАЭ для повышения их обороноспособности", — заявил Марк Эспер, министр обороны США.

Пентагон усиливает группировку на Ближнем Востоке, иначе союзников не защитить. Баснословно дорогие комплексы "Пэтриот", развернутые в Саудовской Аравии, проморгали атаку на нефтяные объекты королевства.

В Вашингтоне привыкли говорить за весь мир, но вот как Россия останавливает угрозу. Кадры сделаны минувшей весной — истребители Су-27, отгоняют от Калининградской области американские бомбардировщики. Одно из заокеанских изданий тогда черным по белому объяснило: Б-52 отрабатывали ядерный удар по российской территории.

А командующий силами ВВС США в Европе Джэфф Хэрриган и вовсе разоткровенничался. Рассказал журналистам: так Пентагон подбирает ключи к надежно защищенному калининградскому небу. "Если нам понадобится уничтожить, например, Калининградскую интегрированную систему противовоздушной обороны, пусть не будет никаких сомнений в том, что у нас есть план для этого. Мы готовы к этому, мы все время перепроверяем наши планы. И если дело дойдет до осуществления этих планов, то мы это сделаем".

Из уст человека при погонах такие заявления звучат диковато, и реакция российской стороны была жесткой. Прокомментировали высказывание американского генерала и в Министерстве обороны, и в МИДе.

"Мы квалифицируем это как угрозу. Подобные заявления абсолютно безответственные. Умные, дальновидные люди никогда не будут делать подобные заявления, понимая, что они наносят ущерб той стране, которую они представляют", — считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Но в Белом доме одним "ястребом" меньше — Джон Болтон уволен, и есть шанс воздержаться от силовых решений. Новый советник Трампа по нацбезопасности — Роберт О’Брайен, чье имя не на слуху. Говорят, его конек — тайная дипломатия. В прошлом — спецпосланник президента по вопросам заложников. Вызволял людей из плена, не конфликтуя, а договариваясь. Вот и Трамп с приходом нового человека сдержаннее стал.

Вашингтон бьет санкциями. Новый пакет ограничений — беспрецедентно жесткий удар по Центральному банку Ирана, а значит, и по всей стране. Но такого закручивания гаек журналистам CNN, кажется, мало, и они спрашивают саудовского министра иностранных дел о возможной военной операции против соседей

"Мы не хотим войны. Никто не хочет войны, но это зависит от иранцев. Если они продолжат идти по тому же пути, они рискуют столкнуться с возможной военной операцией", — отметил Адель аль-Джубейр, министр иностранных дел Саудовской Аравии.

Правда, у подданных королевства голова сейчас болит о другом: как добычу восстановить. После атак быстро наладить инфраструктуру не получилось. Пришлось доставать нефть из хранилищ, и рынок это чувствует, причем далеко от Ближнего Востока.

На заправках США бензин за неделю подорожал сразу на 10, а в отдельных штатах и на 15 центов. Рост цен на родине, военная операция в Иране — все это не тот фон, который нужен Трампу в предвыборной гонке. У него сейчас еще и жесткий клинч с другим кандидатом — демократом Байденом. Бывший вице-президент, работая в администрации Обамы, продвигал в Киеве интересы своего сына. Дело пахнет коррупцией, и, поздравляя Зеленского с победой на выборах, Трамп якобы давил на нового лидера, чтобы тот разобрался.

"В отношении Трампа необходимо провести расследование. Он нарушил все базовые принципы института президентства. Задайте ему вопрос, почему он общается по телефону с лидером другого государства и запугивает его?" – сказал Байден.

Трамп, прессующий Зеленского, — козырь в руках демократов. Повод для серьезного расследования. Но и у Трампа неплохие карты на руках — украинская прокуратура в свое время выясняла, есть ли в бизнесе Байдена коррупционная составляющая. Хозяин Белого дома отрицать не стал: поздравляя Зеленского, спросил, как дела коррупционные.

"Это очень непорядочно со стороны Джо Байдена. Он лжет, что не говорил с сыном, он говорил. Байден говорил, что не может дать миллионы долларов, пока не будет уволен прокурор. У меня был прекрасный разговор с президентом Украины, обсудили коррупцию в этой стране. Мы не хотим, чтобы такие люди, как Джозеф Байден и его сын, устраивали коррупцию", — сказал Трамп.

Уже на следующей неделе — первая личная встреча Трампа с Зеленским. На полях Генассамблеи ООН. Летит в Нью-Йорк и президент Ирана. Переговоры с американским коллегой не запланированы, но ведь будут ходить по одним коридорам ООН. Может, тоже увидятся и наконец-то поговорят.

Текст: "Вести недели"

Ранее по теме

Сейчас

20:37

Трамп готов ознакомиться с иранским планом и обнародовать разговор с Зеленским

19:49

Иран отпустит танкер Stena Impero

18:51

В Москве женщин и ребенка травмировало поваленной ветром частью дерева

17:53

После Brexit Лондон усилит санкционное законодательство

16:33

Арестован спецсвязист, расстрелявший коллег ради денег

16:10

Трамп не хочет встречаться с Рухани и Зарифом на ГА ООН

15:52

Освобожденных из пиратского плена россиян скоро отправят домой

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

"Центр-2019": так зарождается боевое братство

"Центр-2019": так зарождается боевое братство

1 час назад
Путин напомнил о милости Аллаха

Путин напомнил о милости Аллаха

2 часа назад
США усиливают группировку на Ближнем Востоке и подбирают ключи к Калининграду

США усиливают группировку на Ближнем Востоке и подбирают ключи к Калининграду

44 минуты назад

Трансляции

22:40

Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым

Завтра, 23 сентября

12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
18:50

Программа "60 минут"
20:00

Программа "Вести в 20:00"
Все трансляции
"Патриоты" опозорились, саудитам предложили С-400

"Патриоты" опозорились, саудитам предложили С-400

2 часа назад
"Зеленский зелен": Киселёв прокомментировал произошедшее в Минске

"Зеленский зелен": Киселёв прокомментировал произошедшее в Минске

1 час назад
Мемуары Сноудена: читатели аплодируют, система мстит

Мемуары Сноудена: читатели аплодируют, система мстит

33 минуты назад
Болезнь Заворотнюк: вдова Кобзона и сестра Фриске рассказали о помощи и спасении

Болезнь Заворотнюк: вдова Кобзона и сестра Фриске рассказали о помощи и спасении

2 часа назад
Немецкая компания выкупила россиян у пиратов

Немецкая компания выкупила россиян у пиратов

3 часа назад
Bloomberg сообщил о возможной ратификации Москвой Парижского соглашения по климату

Bloomberg сообщил о возможной ратификации Москвой Парижского соглашения по климату

2 часа назад
Виктор Бут в хорошей интеллектуальной и физической форме

Виктор Бут в хорошей интеллектуальной и физической форме

1 час назад
Трамп готов ознакомиться с иранским планом и обнародовать разговор с Зеленским

Трамп готов ознакомиться с иранским планом и обнародовать разговор с Зеленским

1 час назад
Отказ парашютов: на учениях в Оренбургской области разбились две БМД

Отказ парашютов: на учениях в Оренбургской области разбились две БМД

35 минут назад
Санкции и угрозы: иранцев невозможно сломить

Санкции и угрозы: иранцев невозможно сломить

51 минута назад
Стенания и устрицы: Шойгу ответил Кудрину

Стенания и устрицы: Шойгу ответил Кудрину

3 часа назад
МИД объяснил цель пакта Молотова-Риббентропа

МИД объяснил цель пакта Молотова-Риббентропа

1 час назад
Иран отпустит танкер Stena Impero

Иран отпустит танкер Stena Impero

2 часа назад
В современных играх нам предлагают свидание с лошадью, голубем или альпакой

В современных играх нам предлагают свидание с лошадью, голубем или альпакой

2 часа назад
Госсекретарь США сделал заявления по Ирану и Китаю

Госсекретарь США сделал заявления по Ирану и Китаю

2 часа назад
Хоккеисты "Витязя" одержали седьмую победу кряду, обыграв на выезде СКА

Хоккеисты "Витязя" одержали седьмую победу кряду, обыграв на выезде СКА

3 часа назад
В Москве женщин и ребенка травмировало поваленной ветром частью дерева

В Москве женщин и ребенка травмировало поваленной ветром частью дерева

3 часа назад
"Арсенал" и "Урал" сыграли вничью в матче 10-го тура чемпионата России

"Арсенал" и "Урал" сыграли вничью в матче 10-го тура чемпионата России

3 часа назад
Российский борец Садулаев стал четырехкратным чемпионом мира

Российский борец Садулаев стал четырехкратным чемпионом мира

3 часа назад
Чарли Роули не получит миллиона фунтов от России

Чарли Роули не получит миллиона фунтов от России

3 часа назад
Теннис. Медведев победил Чорича в финале турнира в Санкт-Петербурге

Теннис. Медведев победил Чорича в финале турнира в Санкт-Петербурге

4 часа назад
После Brexit Лондон усилит санкционное законодательство

После Brexit Лондон усилит санкционное законодательство

4 часа назад
Японский журналист, которого обокрали в Питере, рассказал о помощи россиян

Японский журналист, которого обокрали в Питере, рассказал о помощи россиян

4 часа назад
Еженедельная программа Вести.net от 21 сентября 2019 года

Еженедельная программа Вести.net от 21 сентября 2019 года

4 часа назад
Прописанные лекарства могут стать бесплатными

Прописанные лекарства могут стать бесплатными

4 часа назад
Тренер "Динамо" Хохлов: отставка? Скоро все узнаете

Тренер "Динамо" Хохлов: отставка? Скоро все узнаете

4 часа назад
Стартовали учения "Красная волна-2"

Стартовали учения "Красная волна-2"

4 часа назад
Штаты объяснили переброску войск на Ближний Восток заботой о Саудовской Аравии

Штаты объяснили переброску войск на Ближний Восток заботой о Саудовской Аравии

4 часа назад
Наушники и невнимательность: появилось видео столкновения автобусов в Израиле

Наушники и невнимательность: появилось видео столкновения автобусов в Израиле

4 часа назад
Феттель стал победителем гонки Формулы-1 в Сингапуре, Квят – 15-й

Феттель стал победителем гонки Формулы-1 в Сингапуре, Квят – 15-й

5 часов назад
Разобраться в экономике России поможет самогон

Разобраться в экономике России поможет самогон

5 часов назад
50 ножевых ранений: убийца предупреждал девушку о кровавой расплате

50 ножевых ранений: убийца предупреждал девушку о кровавой расплате

5 часов назад
Трамп призвал ЕС больше тратить на Украину

Трамп призвал ЕС больше тратить на Украину

5 часов назад
Арестован спецсвязист, расстрелявший коллег ради денег

Арестован спецсвязист, расстрелявший коллег ради денег

5 часов назад
РПЦ отреагировала на историю о ребенке, которому протоиерей Смирнов "дал по роже"

РПЦ отреагировала на историю о ребенке, которому протоиерей Смирнов "дал по роже"

5 часов назад
Минобороны показало стрельбы из "Кинжалов" в условиях шторма

Минобороны показало стрельбы из "Кинжалов" в условиях шторма

6 часов назад
Песков рассказал, почему Путин разговаривал с Эрдоганом и Рухани дольше запланированного

Песков рассказал, почему Путин разговаривал с Эрдоганом и Рухани дольше запланированного

8 часов назад
Неонатальный скрининг может быть расширен

Неонатальный скрининг может быть расширен

9 часов назад
Ставропольцы превратили арт-объект в "слоноежа"

Ставропольцы превратили арт-объект в "слоноежа"

10 часов назад
Архитектура будущего: как выглядят самые зеленые здания мира

Архитектура будущего: как выглядят самые зеленые здания мира

11 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку