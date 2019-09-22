США усиливают группировку на Ближнем Востоке и подбирают ключи к Калининграду

Сиротливый флагшток, на котором флаг не висит уже 39 лет. Ровно столько пустует и здание посольства Ирана в Вашингтоне. Только ближневосточные узоры напоминают, кто когда-то работал на Массачусетс-авеню. Двери закрыли, вывеску сняли. Но вот что с фасада не убрали, так это огромные допотопные камеры видеонаблюдения, которые сейчас уже, конечно, устарели, висят без дела, но в 70-х снимали, как сюда приезжали Элизабет Тейлор, Фрэнк Синатра, и, конечно, в особняк к иранцам захаживали американские политики поговорить.

Скоро 40 лет, как нет между странами дипотношений. Вашингтон и Тегеран сейчас друг для друга — пожалуй, самые ненавистные оппоненты на свете. Обмен любезностями — в основном через медиа, и здесь, конечно, американская пропаганда преуспела.

Журналист много жестикулирует, показывая на юг, на север, на разрушенные хранилища. Предполагаемая траектория полета ракет, которые, вероятно, произведены в Иране. Все это ни что иное, как голословные обвинения.

"Президент одобрил размещение Вооруженных сил США, которые будут носить оборонительный характер и в основном будут сосредоточены на противовоздушной и противоракетной обороне. Мы также будем работать над ускорением поставок военного оборудования в Саудовскую Аравии и ОАЭ для повышения их обороноспособности", — заявил Марк Эспер, министр обороны США.

Пентагон усиливает группировку на Ближнем Востоке, иначе союзников не защитить. Баснословно дорогие комплексы "Пэтриот", развернутые в Саудовской Аравии, проморгали атаку на нефтяные объекты королевства.

В Вашингтоне привыкли говорить за весь мир, но вот как Россия останавливает угрозу. Кадры сделаны минувшей весной — истребители Су-27, отгоняют от Калининградской области американские бомбардировщики. Одно из заокеанских изданий тогда черным по белому объяснило: Б-52 отрабатывали ядерный удар по российской территории.

А командующий силами ВВС США в Европе Джэфф Хэрриган и вовсе разоткровенничался. Рассказал журналистам: так Пентагон подбирает ключи к надежно защищенному калининградскому небу. "Если нам понадобится уничтожить, например, Калининградскую интегрированную систему противовоздушной обороны, пусть не будет никаких сомнений в том, что у нас есть план для этого. Мы готовы к этому, мы все время перепроверяем наши планы. И если дело дойдет до осуществления этих планов, то мы это сделаем".

Из уст человека при погонах такие заявления звучат диковато, и реакция российской стороны была жесткой. Прокомментировали высказывание американского генерала и в Министерстве обороны, и в МИДе.

"Мы квалифицируем это как угрозу. Подобные заявления абсолютно безответственные. Умные, дальновидные люди никогда не будут делать подобные заявления, понимая, что они наносят ущерб той стране, которую они представляют", — считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Но в Белом доме одним "ястребом" меньше — Джон Болтон уволен, и есть шанс воздержаться от силовых решений. Новый советник Трампа по нацбезопасности — Роберт О’Брайен, чье имя не на слуху. Говорят, его конек — тайная дипломатия. В прошлом — спецпосланник президента по вопросам заложников. Вызволял людей из плена, не конфликтуя, а договариваясь. Вот и Трамп с приходом нового человека сдержаннее стал.

Вашингтон бьет санкциями. Новый пакет ограничений — беспрецедентно жесткий удар по Центральному банку Ирана, а значит, и по всей стране. Но такого закручивания гаек журналистам CNN, кажется, мало, и они спрашивают саудовского министра иностранных дел о возможной военной операции против соседей

"Мы не хотим войны. Никто не хочет войны, но это зависит от иранцев. Если они продолжат идти по тому же пути, они рискуют столкнуться с возможной военной операцией", — отметил Адель аль-Джубейр, министр иностранных дел Саудовской Аравии.

Правда, у подданных королевства голова сейчас болит о другом: как добычу восстановить. После атак быстро наладить инфраструктуру не получилось. Пришлось доставать нефть из хранилищ, и рынок это чувствует, причем далеко от Ближнего Востока.

На заправках США бензин за неделю подорожал сразу на 10, а в отдельных штатах и на 15 центов. Рост цен на родине, военная операция в Иране — все это не тот фон, который нужен Трампу в предвыборной гонке. У него сейчас еще и жесткий клинч с другим кандидатом — демократом Байденом. Бывший вице-президент, работая в администрации Обамы, продвигал в Киеве интересы своего сына. Дело пахнет коррупцией, и, поздравляя Зеленского с победой на выборах, Трамп якобы давил на нового лидера, чтобы тот разобрался.

"В отношении Трампа необходимо провести расследование. Он нарушил все базовые принципы института президентства. Задайте ему вопрос, почему он общается по телефону с лидером другого государства и запугивает его?" – сказал Байден.

Трамп, прессующий Зеленского, — козырь в руках демократов. Повод для серьезного расследования. Но и у Трампа неплохие карты на руках — украинская прокуратура в свое время выясняла, есть ли в бизнесе Байдена коррупционная составляющая. Хозяин Белого дома отрицать не стал: поздравляя Зеленского, спросил, как дела коррупционные.

"Это очень непорядочно со стороны Джо Байдена. Он лжет, что не говорил с сыном, он говорил. Байден говорил, что не может дать миллионы долларов, пока не будет уволен прокурор. У меня был прекрасный разговор с президентом Украины, обсудили коррупцию в этой стране. Мы не хотим, чтобы такие люди, как Джозеф Байден и его сын, устраивали коррупцию", — сказал Трамп.

Уже на следующей неделе — первая личная встреча Трампа с Зеленским. На полях Генассамблеи ООН. Летит в Нью-Йорк и президент Ирана. Переговоры с американским коллегой не запланированы, но ведь будут ходить по одним коридорам ООН. Может, тоже увидятся и наконец-то поговорят.