"Ливерпуль" обыграл "Челси" в Лондоне

В центральной встрече шестого тура английской премьер-лиги лиги лидер первенства "Ливерпуль" обыграл в Лондоне "Челси" с результатом 2:1. Эта победа стала для "красных" шестой подряд в нынешнем чемпионате и пятнадцатой с учетом прошлого сезона.

Фундамент победы "Ливерпуля" был заложен в первом тайме, когда Трент Александер-Арнольд и Роберто Фирмино забили по мячу в ворота хозяев поля. Во втором тайме Нголо Канте отыграл один гол. Но добиться большего "Челси" не смог. "Ливерпуль" выиграл 2:1. Одержав шесть побед в шести встречах "красные" лидируют в первенстве. У "Челси" 8 очков и 11 место.

В параллельном матче "Арсенал" дома одержал волевую победу над "Астон Виллой". Гости дважды вели в чете после голов Джона Макгинна и Уэсли. Но удары Николя Пепе, Каллума Чамберса и Пьера-Эмрика Обамеянга принесли победы "канонирам" 3:2. Большую часть матча лондонцы играли в меньшинстве. На 41 минуте был удален Энтони Мейтленд-Найлс. У "Арсенала" 11 оков и четвертое место. "Астон Вилла" с четырьмя очками занимает 18 строчку.