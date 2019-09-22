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22 сентября 201922:52 Александр Хабаров

Кэмерон вспомнил, как Джонсон признался, что не верит в Brexit

Global Look Press

Британский Верховный суд рассматривает дело о законности приостановки работы парламента до середины октября, который инициировал премьер Борис Джонсон. Против Джонсона Верховный суд Шотландии, что уже признал решение о роспуске законодателей незаконным. Политические оппоненты Джонсона к тому же обвиняют премьера в том, что он солгал королеве.

Борис Джонсон провел на своем посту всего два месяца, а уже дошел до Верховного суда. Теперь 11 судей должны решить, обманывал он или нет королеву, уговаривая ее приостановить работу парламента. В зале суде противники Джонсона с явным удовольствием склоняли имя премьер-министра. Против Джонсона выступил даже бывший премьер Джон Мейджор, который, кстати, сам закрывал парламент в 1997 году.

Свое решение судьи, наслушавшись о злодеяниях премьер-министра, обещают вынести в начале следующей недели. Если вердикт окажется не в пользу правительства, для Джонсона это будет еще один удар.

Британский премьер-министр оплеух не терпит. В Люксембурге он просто сбежал с заявленной пресс-конференции из-за того, что за забором собралось несколько десятков демонстрантов, выкрикивавших в его адрес обидные слова. Премьер-министр Люксембурга Ксавьер Беттель язвительно констатировал исчезновение своего коллеги.

По версии Лондона, это была западня. Якобы правительство Люксембурга специально устроило пресс-конференцию на улице, а не внутри, как просила британская сторона.

За своего премьер-министра в Европарламенте вступился Найджел Фарадж, лидер партии Brexit. "Наша судьба теперь в ваших руках. Мы действительно зависим от вас, но события в Европе не внушают оптимизма. Я имею в виду ничтожного премьер-министра Люксембурга, который решил унизить премьер-министра Великобритании только ради того, чтобы показаться героем для президента Макрона", — заявил Фарадж.

Неожиданно продуктивным оказался обед Джонсона с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. В интервью телеканалу Sky News Юнкер сказал, что он считает вполне возможным новое соглашение о Brexit. Британцам только надо чем-то заменить так называемый бэкстоп — условие, при котором Великобритания может надолго застрять в Таможенном союзе, чтобы сохранить ирландскую границу открытой.

Президент Еврокомиссии говорил в свойственной ему, образной манере: "Что касается так называемых альтернативных способов, позволяющих Великобритании и ЕС достичь основных целей по вопросу открытой границы с Ирландией, установлению режима "бэкстоп", у меня нет эротического влечения к такому варианту. Но если мы достигнем результата, методы меня не волнуют".

Проблема одна — Лондон никак не может предъявить свой план решения ирландской проблемы. Британское правительство отправило в Брюссель трехстраничный меморандум, причем под грифом "секретно". Если верить утечкам, там опять общие слова. Франция и Финляндия ультимативно потребовали от Лондона предоставить конкретные предложения до конца сентября. В ответ министр по Brexit Стивен Барклай сказал, что вопрос с Ирландией можно решить и после выхода.

"Нам сказали, что Великобритания должна представить детальный план к 31 октября. Но совершенно необязательно, чтобы альтернатива бэкстопу была согласована раньше декабря 2020 года. Это будет зависеть от наших будущих отношений, которые пока не определены", — отметил Барклай.

Подобные вольности европейских политиков доводят до кипения. "Политический кризис в Великобритании происходит из-за невозможности прийти к соглашению, которое обсуждают уже больше двух лет. Британское правительство не может принять решение британского народа. Это британский тупик, не европейский", — считает президент Франции Эммануэль Макрон.

Но даже в Великобритании не могут понять, к чему ведет страну нынешний глава правительства.

"Давайте посмотрим, куда мы идем. Важно, несмотря ни на что, быть готовыми к соглашению без сделки, и мы будем готовы к этому 31 октября", — уверен Джонсон.

Бывший премьер-министр Дэвид Кэмерон теперь вспоминает, как в 2016 году Джонсон признавался ему, что не верит в Brexit.

"Он думал, что голосование по Brexit провалиться, но в то же время он хотел быть на романтической, патриотической и национальной волне. За несколько минут до его выступления по вопросу необходимости Brexit он отправил мне сообщение, что Brexit будет раздавлен, как жаба под граблями. Типичное красноречие Джонсона", — вспоминает Кэмерон.

Недавно публика аплодировала диковатой выходке рэпера Слоу Тай, который появился на сцене, держа в руках отрубленную резиновую голову премьер-министра.

Джонсон уже начал готовиться к досрочным выборам, которые явно неизбежны. Ежедневные поездки, выступления и обещания выделить деньги из бюджета. Но практически везде он сталкивается с недовольством людей.

Невероятный Халк, которым Джонсон пугал европейских партнеров, вместо того чтобы, как обещано, рвать оковы, запутался в домашних проблемах. Спровоцированный Brexit трехлетний хаос в британской политике все никак не закончится и уже точно не пройдет бесследно. Неясно только, что за ним последует.

Текст: "Вести недели"

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