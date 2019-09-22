ЦСКА обыграл "Краснодар" и вышел на второе место

Десятый тур российской премьер-лиги завершился в Москве, где ЦСКА принимал " Краснодар". Армейцы победили 3:2 и поднялись на второе место в чемпионате.

Обе команды крайне неудачно сыграли в первом туре группового этапа Лиги Европы. ЦСКА проиграл болгарскому "Лудогорцу" 1:5, а "Краснодар" швейцарскому "Базелю" 0:5. Поэтому футболисты очень хотели реабилитироваться за неудачи на международной арене.

Вплоть до 30 минуты соперники действовали довольно осторожно. А потом последовал взрыв со стороны армейцев. На 32 минуте защитник гостей Дмитрий Скопинцев задел мяч рукой в собственной штрафной. Пенальти реализовал Никола Влашич. Через пять минут Влашич вывел к воротам гостей Федора Чалова, и лучший бомбардир прошлого чемпионата забил второй мяч. За четыре минуты до перерыва Влашич добил в сетку мяч, отраженный вратарем южан Матвеем Сафоновым – 3:0.

Однако "Краснодар" не сдался. Вышедшие на замены Магомед-Шапи Сулейманов и Маркус Берг заметно усилили игру. Берг с интервалом в три минуты забил два мча в ворота Игоря Акинфеева. Гости много и опасно атаковали, но сравнять счет не смогли.

ЦСКА победил 3:2, набрал 22 очка и вышел на второе место. "Краснодар" с 20 очками остался четвертым.