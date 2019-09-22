Виктор Фархутдинов продолжит тренировать сборную России по боксу

В Екатеринбурге завершился чемпионат мира по боксу. Сборная России стала второй в общекомандном зачете, завоевав три золотых и одну бронзовую награду.



Чемпионами стали Андрей Замковой, Глеб Бакши и Муслим Гаджимагомедов, а Максим Бабанин занял третье место. Тренер российской сборной Виктор Фархутдинов оценил выступление наших боксеров, как очень хорошее. "Сборная России показала очень хорошее выступление. Мы добились максимального результата. Жеребьевка для нас была тяжелой — в четвертьфиналах боксировали с кубинцами. Но ребята все выдержали, выступили достойно", — приводит слова Фархутддинова РИА Новости.

Для назначенного в июне главным тренером сборной Виктора Фархутдинова чемпионат мира был своего рода тестом на профпригодность. Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что Фархутдинов справился со своей работой. "Виктор Борисович продолжит работать со сборной России и будет готовить команду к Олимпийским играм", — заявил Кремлев.