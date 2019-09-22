67-летний россиянин утонул на кипрском Протарасе

На кипрском курорте сегодня погиб 67-летний мужчина из России.

Туриста заметили в бессознательном состоянии в воде на пляже Протараса. Спасатели вытащили его на берег, вызвали скорую помощь. В больнице медикам пришлось констатировать смерть отдыхающего, передает InCyprus.

Сообщается также, что 80-летний австрияк, отдыхавший в Айя-Напе с женой, утонул, купаясь в Средиземном море.