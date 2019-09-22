Галактионов может заменить Хохлова на посту главного тренера "Динамо"

Московское "Динамо" проиграло на своем поле новичку российской премьер-лиги "Сочи" с результатом 2:3. Это поражение стало для динамовцев четвертым в десяти турах чемпионата.

Осле этой неудачи может последовать отставка главного тренера "Динамо" Дмитрия Хохлова. Сам Хохлов подтвердил возможность своего увольнения. После игры с "Сочи" он заявил "Подам ли в отставку? Скоро все узнаете, у меня действительно не получилось",

Как стало известно Чемпионат.com, руководство "Динамо" рассматривает возможность отставки Хохлова. Если это произойдет, то скорее всего новым тренером будет назначен Михаил Галактионов, работающий с молодежной сборной России. В сезоне 2017-18 Галактионов работал с грозненским "Ахматом".