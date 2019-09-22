Эрдоган и Трамп обсудили по телефону региональные проблемы и двусторонние отношения

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган побеседовал по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщает информационное агентство Anadolu.

Как уточняется, лидеры Турции и США обсудили региональные проблемы и двусторонние отношения.

Ранее в Анкаре завершились турецко-американские переговоры по вопросу создания безопасной зоны на северо-востоке Сирии вдоль границы с Турецкой Республикой, напоминает РИА Новости. По данным турецкого министерства обороны, Анкаре и Вашингтону удалось достичь договоренности о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности на севере САР. Официальный Дамаск выступил против этого соглашения, так как, по его мнению, оно представляет собой нападение на суверенитет и территориальную целостность Сирийской Арабской Республики, а также нарушает устав ООН и принципы международного права.

16 сентября президент Турции заявил, что Анкара готова начать операцию в зоне безопасности на северо-востоке САР в течение двух недель в случае, если совместно с Соединенными Штатами там не будут приняты меры по созданию зоны безопасности.