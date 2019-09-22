27 сентября Лавров встретится с Помпео

27 сентября в штаб-квартире ООН запланирована встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майкла Помпео. ТАСС сообщает о предстоящей встрече со ссылкой на высокопоставленного представителя госдепартамента США, выступившего на брифинге на полях 74 сессии Генассамблеи ООН.

Уточняется, что встреча произойдет в 10:30 по времени Нью-Йорка (17:30 по Москве). О повестке встречи Помпео и Лаврова будет сообщено позже.