На стоянке в Деснянском районе Киева горят девять автоцистерн

В Киеве на территории автостоянки, расположенной в Деснянском районе, загорелись девять автоцистерн с горючим. О происшествии сообщают представители Управления по вопросам гражданской защиты Киевской горгосадминистрации.

Как уточняется, пожар вспыхнул на автостоянке по адресу улица Вискозная, дом 3. В настоящее время горят девять автоцистерн, произошел разлив горючего на площади 500 квадратных метров.

В связи с пожаром возможно задымление на территории Дарницкого и Деснянского районов Киева, сообщает агентство "Интерфакс".

В борьбе с огнем принимают участие 75 человек личного состава, задействовано 15 единиц спецтехники ГУ ГСЧС Украины в Киеве а также отделения спасателей КАРС "Киевская служба спасения".