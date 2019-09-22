Перуанец Герреро заставил соперника поменяться футболкой

Забавный случай произошел в матче чемпионата Бразилии между "Интернасьоналом" и "Шапекоэнсе". Нападающий "Интернасьонала" Хосе Паоло Герреро заставил футболиста соперников Марсио Араужо.

Как сообщает Чемпионат.com, после финального свистка Герреро снял футболу и предложил Араужо обмен. Но тот не отреагировал на инициативу соперника. Тогда Герреро стащил с Араужо футболку, забрал ее себе и отдал сопернику свою майку.

При этом 35-летний Хуан Паоло Герреро куда более известен, нежели футболист, не пожелавший меняться футболками. Нападающий играл за немецкие "Баварию" и "Гамбург", бразильские "Фламенго" и "Коринтианс", провел около сотни встреч в составе сборной Перу. В 2017 году Герреро был дисквалифицирован на год после того, как в его допинг пробе был обнаружен метаболит кокаина. Но затем срок был сокращен вдвое, что позволило перуанцу сыграть на чемпионате мира 2018.