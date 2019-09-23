Генассамблея ООН в Нью-Йорке: США отказали в визах ряду членов иранской делегации

Ряд членов иранской делегации, сопровождавших президента Хасана Роухани в поездке в Нью-Йорк на Генассамблею ООН, не смогли получить американские визы. Без права на въезд в США оказались несколько заместителей администрации президента и представителей пресс-пула.

Заместитель главы администрации иранского президента Парвиз Эсмаили заявил, что невыдача виз идет вразрез с обязательствами США как принимающей стороны и члена ООН. Он считает, что США таким образом попытались ограничить голос Ирана на Генассамблее, передает РИА Новости.

Конфликт между двумя странами в последнее время находится в стадии обострения. Так, США обвиняют Иран в атаках на нефтяные объекты Саудовской Аравии, произошедших 14 сентября. Прямых доказательств причастности Ирана к налету дронов нет.

Известно, что Дональд Трамп не запланировал ни одной встречи с иранским руководством на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН. Вместе с тем он заявил, что "всегда открыт" и готов ознакомиться с планами Тегерана по обеспечению безопасности в Персидском заливе.