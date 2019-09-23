Пожар на автостоянке в Киеве потушен

Пожар, вспыхнувший в воскресенье, 22 сентября, на автостоянке в Деснянском районе Киева, потушен. Об этом СМИ сообщили представители Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В процессе тушения пожара поезд с топливом был отбуксирован, передает агентство "Интерфакс".

В результате ЧП жертв и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что на автостоянке, расположенной по адресу улица Вискозная, дом 3, загорелись девять автоцистерн с бензином и дизельным топливом. В борьбе с огнем участвовали 75 человек личного состава, было задействовано 15 единиц спецтехники ГСЧС, отделения спасателей КАРС "Киевская служба спасения" и пожарный поезд.

В связи с сильным пожаром возможно задымление на территории Дарницкого и Деснянского районов столицы.