Скандальный разговор с Зеленским может стоить Трампу поста президента

Конгресс Соединенных Штатов Америки допускает импичмент президента Дональда Трампа в случае, если он будет давить на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом СМИ сообщил председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф.

Как отметил политик, если Трамп отказывает в военной помощи и при этом пытается запугать лидера иностранного государства с целью нанесения ущерба своему оппоненту в президентской кампании, единственным средством может быть импичмент. Как подчеркнул конгрессмен, ранее он не был сторонником импичмента Трампа.

Накануне средства массовой информации сообщили о жалобе, поданной руководству сотрудником разведки США. В ней сообщалось о тревожном разговоре Дональда Трампа с неким иностранным лидером, но неизвестно, с кем и о чем беседовал американский лидер. По данным СМИ, жалобу подал сотрудник разведки на Украине. Это вызвало волну недовольства и критики среди демократов в конгрессе США, передает РИА Новости.

Позднее издание The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, сообщило, что во время телефонного разговора президент США неоднократно оказывал давление на Зеленского, чтобы тот инициировал расследование в отношении сына Байдена Хантера. Глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко опроверг данную информацию.

Как заявил сам Трамп, эта история была сфабрикована "фейковыми СМИ и их партнерами из Демократической партии". Президент отметил, что Байден требовал от правительства Украины увольнения генерального прокурора, расследовавшего деятельность его сына. В противном случае Украина осталась бы без финансовой помощи от США. Трамп заявил, что в его беседе с Зеленским не было ничего неправильного, а требование Джозефа Байдена, по его мнению, явилось полной катастрофой, но журналисты не хотят сообщать об этом.