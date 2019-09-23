Гол Неймара принес "ПСЖ" победу над "Лионом"

Чемпион Франции "Пари Сен-Жермен" одержал пятую победу в чемпионате. В матче шестого тура Лиги 1 парижане выиграли в гостях у "Лиона" с результатом 1:0.

Соперник "Зенита" по групповому этапу Лиги чемпионов "Лион" оказал достойное сопротивление "ПСЖ". Но ближе к концу встречи преимущество гостей стало более ощутимым. Прежде чем забить парижане упустили несколько возможностей отличиться.

На 87 минуте Анхель Ди Мария нашел в чужой штрафной площадке Немйара, и бразилец не оставил шансов вратарю "Лиона" Антони Лопешу. Это второй гол самого дорого футболиста планеты в нынешнем чемпионате.

"ПСЖ" набрал 15 очков и лидирует в чемпионате Франции. "Лион" набрал 8 очков и занимает 9 место.