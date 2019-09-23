Пираты освободили захваченных у берегов Камеруна российских моряков

Пираты освободили российских моряков, захваченных у берегов Камеруна. Как сообщили в МИД РФ, уже сегодня их отправят на родину.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что 22 сентября в Германию прибыли трое захваченных у берегов Камеруна моряков — граждан Российской Федерации, освобожденных из пиратского плена, в котором они находились с середины августа настоящего года. Как сообщили представители посольств Российской Федерации в Камеруне и ФРГ, самочувствие моряков удовлетворительное. В настоящее время их здоровью ничего не угрожает.

Сейчас сотрудники посольства РФ в Берлине работают с правоохранительными органами Германии для прояснения всех необходимых подробностей по данному делу.

Месяц назад пираты похитили немецкое судно и взяли в плен восемь человек, среди которых были трое россиян из Санкт-Петербурга, Владивостока и Мурманска. Все это время продолжались переговоры о выкупе, напоминает телеканал "Россия 24".