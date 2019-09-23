В кабинете директора ГБР Украины Романа Трубы обнаружили прослушку

На Украине новый скандал с прослушкой. Жучки установили в кабинете директора государственного бюро расследований Романа Трубы. Обнаружила их одна из сотрудниц, которая решила проветрить помещение. А шпионскую аппаратуру установили как раз в вентиляции.

Кто это сделал? Зачем? Неясно. Сам Труба считает — работали специалисты. И опасается, что прослушка может навредить расследованию некоторых резонансных дел. А еще Труба подозревает, что с этим могут быть связаны некоторые политики. Иначе, по его словам, как объяснить то, что они периодически врываются в его кабинет и с возмущением вопрошают, почему против них возбудили уголовные дела.

Единственный украинский чиновник, который сейчас не возмущается по поводу дел против него, — это Петр Порошенко, фигурант 13 уголовных процессов. Он настолько уверен в том, что его не посадят, что спокойно рассуждает об этом по ТВ. Вот одно из его последних заявлений: "Я не боюсь никого и ничего. И эти мальчики — новая власть — не первые, кто хотел упрятать Порошенко". И намекнул о неких механизмах защиты, которыми обладает. Что это за механизмы, уточнять не стал.

Защита у Порошенко может быть очень даже влиятельная. Пока он был президентом, его администрация (очень сильно и, очевидно, не просто так) помогла тогда еще вице-президенту США Джо Байдену.

Работая на Обаму, он, среди прочего, курировал связанные с Украиной вопросы. А после государственного переворота в Киеве протолкнул своего сына Хантера в совет директоров украинской газовой компании "Бурисма". Позже в отношении нее возбудили дело о коррупции, по которому проходил и Хантер. Тогда Байден добился увольнения генпрокурора, и дело замяли.

Сейчас Госдепартамент предлагает провести тщательное расследование, напоминает телеканал "Россия 24". Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал ситуацию, отметив, что вице-президент Байден вел себя неправильно. По мнению Помпео, Байден защищал своего сына и манипулировал властями Украины, а это можно назвать коррупцией.

Американская пресса обвиняет президента США как раз в том, что он якобы оказывал давление на Зеленского и даже дал ему некое обещание в обмен на расследование в отношении Байдена — как считается, главного конкурента Трампа на выборах. Сам американский лидер подтвердил, что во время телефонного разговора с Зеленским обсуждал вопросы коррупции американских граждан на Украине, в том числе — действия Джо Байдена. Однако, по словам Трампа, никаких обещаний или секретной информации он Зеленскому не давал. Якобы так Трамп намерен избавиться от конкурента на выборах. Противники президента сразу заговорили чуть ли не об импичменте. Однако сам Трамп все отрицает.