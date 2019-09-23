Недалеко от мэрии Киева у украинского депутата украли часы за 30 тысяч долларов

Георгия Ясинского, украинского депутата от партии "Солидарность" обокрали неподалеку от здания мэрии в Киеве. О происшествии сообщило издание Strana.ua.

Источник в МВД Украины рассказал СМИ, что депутат Киевского совета от партии бывшего главы государства Петра Порошенко обратился в полицию с заявлением о краже. По словам Ясинского, на улице недалеко от мэрии карманники незаметно сняли у депутата с руки часы марки Breguet, после чего затерялись в толпе.

Люди из окружения Ясинского назвали журналистам среднюю цену украденных часов — 31, 5 тысячи долларов. Примерно за такие же деньги можно приобрести однокомнатную квартиру в Киеве.

По факту случившегося было заведено уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины "Кража в особо крупном размере".