Ешь и молодеешь: что входит в диету долгожителей?

Стало известно, из чего может состоять диета долгожителя. Диетолог и врач Марият Мухина рассказала о пяти продуктах, замедляющих старение. На первом месте – зеленый чай, содержащий большое количество антиоксидантов, запускающих обменные процессы в организме, пишут "Известия".

Далее идут финики. Содержащиеся в них аминокислоты способствуют улучшению работы ЖКТ, восстановлению клеток, стабилизации психики.

На третьем месте – облепиха. Благодаря высокому содержанию витамина А, эта ягода позволит сохранить здоровье кожи и глаз. Также полезна и черника.

Для долгой и здоровой жизни полезны кисломолочные продукты, так как в них содержатся витамины, аминокислоты, кальций.

Помидоры помогут в профилактике онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также в борьбе с перееданием и ожирением, отметила диетолог.