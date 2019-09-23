WSJ: Saudi Aramco могут потребоваться месяцы на восстановление деятельности

Саудовской государственной компании Saudi Aramco могут потребоваться месяцы, чтобы восстановить производство нефти после атак на их объекты. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal, ссылаясь на саудовских подрядчиков и чиновников.

По данным газеты, представители Saudi Aramco обращались к подрядчикам (в том числе к компании General Electric) с просьбами об оказании срочной помощи, засыпая их электронными письмами и факсами. Как отмечается, стоимость услуг может составить сотни миллионов долларов.

Источники газеты сообщили, что для полного восстановления деятельности Saudi Aramco могут понадобиться месяцы, а не десять недель, о которых заявляло руководство компании.

Ранее японское издание Nikkei Asian Review, ссылаясь на источники, сообщило о том, что Saudi Aramco уведомила японскую нефтяную компанию JXTG Nippon Oil & Energy относительно готовящихся изменений в поставках топлива. Без объяснения причин Эр-Рияд решил с октября изменить поставляемый сорт нефти с легкой на среднюю или тяжелую, сообщает РИА Новости. По мнению японской стороны, поставщику необходимо больше времени, чем было заявлено, чтобы отремонтировать установку по очистке от серы, необходимую для производства легкой нефти.

Саудовская Аравия, крупнейший экспортер и один из крупнейших производителей нефти, после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем в два раза – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычных 9,8 миллиона баррелей. Как заявил министр энергетики страны 17 сентября, благодаря использованию резервов поставки нефти вернулись на прежний уровень. Что касается утерянной добычи – ее пока удалось восстановить наполовину.

Йеменские повстанцы-хуситы уверяют, что нефтяные объекты в Саудовской Аравии были атакованы бойцами их движения при помощи беспилотников. Госсекретарь США Майк Помпео, заявив, что нет никаких подтверждений атаки из Йемена, обвинил в ней Иран. Арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, также говорит о причастности Тегерана к атакам. Иран отвергает все обвинения в свой адрес.