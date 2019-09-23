Зе Луиш помог "Порту" одержать очередную победу

"Порту" в рамках шестого тура чемпионата Португалии обыграл дома "Санта-Клару" 2:0. Один их мячей в составе победителей на счету бывшего спартаковца Зе Луиша.

Зе Луиш отличился на 15 минуте. Еще один мяч соперники "драконов" забили в собственные ворота. "Порту" одержал пятую победу в турнире и занимает второе место в первенстве Португалии.

Нападающий сборной Кабо-Верде Зе Луиш перешел в "Порту" после четырех лет выступлений за московский "Спартак". В нынешнем чемпионате бывший спартаковец забил 6 мячей в шести встречах. Зе Луиш возглавляет список бомбардиров вместе футболистом "Бенфики" Луишем Пицци.