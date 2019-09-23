Министерство финансов РФ планирует масштабное сокращение госслужащих

C 2020 года в Российской Федерации начнется реализация реформы в сфере государственного управления, которая приведет к сокращению "армии" госслужащих, а также к повышению зарплат оставшимся. Об этом СМИ рассказала первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко.

Заместитель главы Министерства финансов пояснила: если этого не сделать, в дальнейшем зарплаты чиновников будут индексировать только на уровень инфляции, так как с целью увеличения размера оплаты труда всем госслужащим до конкурентного уровня в бюджете придется искать дополнительно порядка 100 миллиардов рублей в год.

"Если не провести запланированное сокращение, конкурентный уровень оплаты труда на государственной службе не достичь", — подчеркнула Нестеренко.

По замыслу Министерства финансов, сокращение государственного аппарата будет осуществляться в два этапа. На первом это произойдет "автоматически", передает РИА Новости. Ожидается, что в 2020 году численность центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти будет сокращена на 10 процентов, территориальных органов – на 5 процентов. К 2021 году в регионах этот показатель достигнет 15 процентов.

Второй этап предполагает структурное совершенствование государственного аппарата, что приведет к дополнительному сокращению численности госслужащих. На данном этапе территориальные органы министерств и ведомств будут укрупнены и преобразованы в филиалы без подразделений и без статуса юридического лица.