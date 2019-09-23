И к МКС, и на Луну: российский космический корабль "Орел" будет универсальным

В "Роскосмосе" рассказали, что космический транспортный корабль "Орел" (ранее известный как "Федерация") будет универсальным. Он сможет лететь как на МКС – на околоземную орбиту, так и на Луну. При этом он будет обеспечивать безопасное возвращение экипажа со второй космической скоростью.

Ранее сообщалось, что будет построено два корабля – один для лунной программы, другой для полетов к МКС, напоминает РИА Новости.

"Орел" создается в рамках Федеральной космической программы. Его первый испытательный запуск запланирован на 2023 год. На орбиту его выведет ракета "Ангара-А5П", а старт произойдет с "Восточного". На 2024 год запланирован беспилотный полет к МКС. На 2025 год – пилотируемый. В 2028 году, как планируется, летные испытания "Орла" завершатся. В 2029 году корабль должен облететь Луну, а в 2030 – доставить на нее российских космонавтов.

В 2015 году в России проводился конкурс на название для нового корабля. Победил вариант "Федерация", однако в 2018-2019 годах стало известно, что у корабля будет мужское имя. Первый серийный транспортник будет называться "Орел".