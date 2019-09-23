Клим Костин помог "Сент-Луису" обыграть "Коламбус"

Клубы Национальной хоккейной лиги продолжают подготовку к сезону. Обладатель Кубка Стэнли "Сент-Луис Блюз" победил в контрольной встрече "Коламбус Блю Джекетс" с результатом 5:3.

В составе победителей гол и результативную передачу сделал 20-летний российский нападающий Клим Костин. Молодой хоккеист был признан первой звездой матча. Другой российский легионер "блюзменов" Иван Барбашев результативных действий не совершил.

Воспитанник московского "Динамо" Клим Костин был выбран "Сент-Луисом" на драфте два года назад. Но молодой нападающий пока не играл за основу в официальных матчах НХЛ, а выступал за фарм-клуб. Но в нынешнем сезоне "Блюз" рассчитывает на Костина, который готовится в основном состав. В предыдущем контрольном матче с "Виннипег Джетс" Клим забросил шайбу и отдал две результативных передачи..