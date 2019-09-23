Рост зарплат: в лидерах - Костромская область

Костромская область возглавила список регионов с наибольшим ростом зарплат. В ней зарплаты выросли на 14,7 процента. На втором месте Тува – 12,4 процента. Медленнее всего растут зарплаты в Санкт-Петербурге и Ямало-Ненецком округе. Рейтинг составлялся по итогам первого полугодия 2019 года, передает РИА Новости.

В Магаданской области зарплаты выросли на 11,6 процента, в Севастополе – на 10,9 процента, на Сахалине – на 10,7 процента, в Кемеровской области – также на 10,7 процента, а работники Липецкой области стали получать больше на 10 процентов.

Тенденция роста наблюдается во всех регионах. В среднем заработок россиянина вырос на 7,1 процента в сравнении с прошлым 2018 годом. Средняя зарплата составляет 46,2 тысячи рублей. В 31 регионе темпы роста зарплат опередили общероссийские.