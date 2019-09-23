Землетрясение в Албании стало самым сильным за 30 лет

Более 105 человек пострадали в результате землетрясения в Албании. Магнитуда его составила 5,8 балла, сообщили власти страны. Это самое сильное землетрясение за последние 30 лет.

Накануне в Албании произошло порядка 300 подземных толчков, напоминает телеканал "Россия 24". Они привели к разрушениям сотен домов. По данным посольства России в Албании, информации о пострадавших гражданах России нет.