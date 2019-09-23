Среднестатистическая невеста в России "постарела" на 8 лет

Среднестатистическая российская невеста "постарела" на восемь лет. Согласно новым данным Росстата, большая часть женщин в нашей стране выходят замуж в возрасте от 25 до 34 лет. Хотя восемь лет назад наиболее популярным был другой возраст — от 18 до 24 лет.

Такую тенденцию эксперты связывают со стремлением девушек сначала построить карьеру, обзавестись жильем или просто пожить в свое удовольствие, сообщает телеканал "Россия 24".

При этом самый популярный возраст женихов не меняется — это промежуток между 25 и 34 годами.