В Москве выпал первый снег

В столице и регионах Центрального федерального округа выпал первый снег. Понижение температуры синоптики зафиксировали в Ярославской, Ивановской, Тверской, Костромской и Владимирской областях.

В Москве дождь, переходящий в снег, местами сменялся и градом. Он прошел на юге столицы и в некоторых районах Подмосковья, передает телеканал "Россия 24".