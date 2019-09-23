Президент ФИФА Инфантино признал наличие расизма в итальянском футболе

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что в итальянском футболе существует проблема расизма. Глава мирового футбола призвал итальянцев активнее бороться с проявлениями расизма среди болельщиков.

В последнее время выступающие в Серии А темнокожие футболисты подвергались оскорблениям с трибун. Совсем недавно, в воскресенье матч между "Аталантой" и "Фиорентиной" был прерван из-за проявлений расизма в отношении бразильского защитника флорентийецв Далберта. Еще раньше во время матча "Кальяри" – "Интер" болельщики хозяев подвергли оскорблениям нападающего "Интера" Ромелу Лукаку.

"С расизмом необходимо бороться через образование и обсуждение проблемы. Расизму в футболе не место. В Италии, к сожалению, существуют серьезные проблемы. Возможно, стоит перенять английский опыт и ввести персональную ответственность для тех, кто допускает подобные выходки", — приводит слова Инфантино РИА Новости.