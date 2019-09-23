Сериал "Чернобыль" получил премию Emmy в трех номинациях. Церемония вручения самой престижной телевизионной премии США прошла в Лос-Анджелесе, передает ТАСС.

Пятисерийный сериал о трагедии на атомной станции был представлен в 19 номинациях, уступив лишь "Игре престолов" (32 номинации). "Чернобыль" награжден как лучший мини-сериал, а также за режиссуру мини-сериала или фильма и сценарий мини-сериала или фильма.

Лучшим телефильмом стал "Черное зеркало: Брандашмыг" (Black Mirror: Bandersnatch, 2018), снятый Дэвидом Слэйдом.

Emmy за режиссуру, сценарий и исполнение главной комедийной женской роли получил сериал "Дрянь", за главную мужскую роль награжден "Барри". Наградой за исполнение комедийной женской роли второго плана и комедийной мужской роли второго плана отмечен сериал "Удивительная миссис Мейзел".

"Чернобыль" (Chernobyl, 2019) создан каналом HBO совместно со Sky. Создателем и сценаристом выступил Крейг Мейзин, а режиссером стал Йохан Ренк. В ролях — Джаред Харрис, Стеллан Скарсгард, Эмили Уотсон. Премьера "Чернобыля" состоялась в мае 2019 года.