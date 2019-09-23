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23 сентября 201907:51

Пожар в жилом доме на востоке Подмосковья: три человека погибли

В городе Рошаль на востоке Московской области три человека погибли в результате пожара. Такие данные СМИ сообщил представитель экстренных служб.

Как уточняется, пожар вспыхнул в трехкомнатной квартире на четвертом этаже жилого дома на улице Спортивная. После тушения были обнаружены тела трех погибших, передает РИА Новости.

В настоящее время правоохранители устанавливают причины пожара и личности погибших.

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