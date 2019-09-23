Жителям Приморья представят виртуальную галерею древней живописи Эрмитажа

Жители Владивостока смогут отправиться на виртуальную экскурсию по галерее истории древней живописи Эрмитажа. Там сейчас стартуют дни Эрмитажа.

Проект проходит при поддержке музея уже в четвертый раз. В этом году гостей ждут мастер-классы от реставраторов и презентации. А все желающие смогут совершить виртуальную прогулку по выставочному залу, увидеть предметы искусства с любых ракурсов и узнать историю их создания.

После Владивостока виртуальную модель зала привезут и в другие города по всей России, сообщает телеканал "Россия 24".