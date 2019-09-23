Шахматы Грищук составил компанию Витюгову в четвертьфинале Кубка мира

В Ханты-Мансийске продолжается шахматный Кубок мира, на котором определится участник турнира претендентов на звание чемпиона планеты. В четвертьфинал вышли два российских гроссмейстера: вслед за Никитой Витюговым это право завоевал Александр Грищук.

Интересно, что Грищук и Витюгов победили американцев. Никита в двух классических партиях одолел Уэсли Со, а Александр одержал победу над Леньером Домингесом на тай-брейке.

В то же время два других наших гроссмейстера проиграли в мини-матче Россия – Китай. Петр Свидлер уступил Юй Янъи, а Кирилл Алексеенко на тай-брейке Дин Лижэню. За выход в полуфинал Грищук сыграет с Динь Лижэнем, а Витюгов – с Юй Янъи.