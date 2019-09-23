В Нур-Султане пройдет Совещание спикеров парламентов стран Евразии

23 сентября в Нур-Султане состоялся брифинг с заместителем министра иностранных дел Казахстана Романом Василенко, приуроченный к IV Совещанию спикеров парламентов стран Евразии, который состоится во вторник, 24 сентября.

В мероприятии примут участие более 50 стран. Со стороны России — председатель Госдумы Вячеслав Володин и заместитель председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов. Совещание посвящено теме "Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство".

В рамках брифинга Роман Василенко рассказал о форуме регионального сотрудничества России и Казахстана, который состоится в начале ноября 2019 года в Омске. В нем примут участие главы государств Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев. Основными темами станут торговое и экономическое сотрудничество между странами. Также Василенко отметил, что в настоящее время прорабатывается возможность визита президента России в Казахстан.