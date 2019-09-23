Даниил Квят: в Сингапуре был не мой день и не мой уикенд

Российский гонщик формулической команды Toro Rosso Даниил Квят после 15-го места на очередном этапе чемпионата мира в Сингапуре отметил, что во многих неудачах он виноват сам. "Остается признать вину и двигаться дальше", — сказал россиянин.

"Такое случается и сегодня, видимо, просто был не мой день, — цитирует Квята официальный сайт его "конюшни". – Хотя и накануне в квалификации я испытывал проблемы. Когда гонка складывается для тебя вот таким образом, нужно просто признать свою вину и двигаться дальше. У меня были шансы заработать очки, но я, к сожалению, ими не воспользовался".

Наш пилот рассказал, что почти необъяснимо "застревал за соперниками и не продемонстрировал свой лучший пилотаж": "Я не хочу искать оправдания, но сегодня у меня были проблемы с каким-то "туманом" в зеркалах заднего вида, обороняться было сложнее".

По словам россиянина, из-за плохой видимости ему приходилось оставлять соперникам чуть больше места на трассе; "В итоге я повредил машину в столкновении с Кими [Райкконеном], хотя в тот момент моя гонка уже была испорчена".