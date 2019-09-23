Иранским женщинам разрешат смотреть мужской футбол

Власти Ирана пошли на некоторое смягчение ситуации вокруг религиозно-спортивной проблемы: на протяжении 40 лет в стране действует запрет на посещение футбольных матчей женщинами и вот решено разрешить слабому полу смотреть на игры пола сильного.

Правда, пока это разрешение распространяется лишь на один матч – на предстоящую встречу футболистов Ирана с соперниками из Камбоджи. Об этом журналистам сообщил президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино.

По словам высшего футбольного функционера, ФИФА получила от принимающей стороны гарантии, что иранские женщины смогут посетить встречу мужских команд. Такого допуска в Иране болельщицы не получали на протяжении 40 лет.

Правда, год назад, когда команда Ирана играла в финале чемпионата мира-2018 в России власти мусульманской страны пошли на уступки: для просмотра матчей национальной сборной женщинам тогда разрешили приходить на стадион "Азади", который был оборудован для масштабной трансляции игр.